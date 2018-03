VVD vraagt Ploumen opheldering over verspild miljard in Congo

De Tweede Kamerfractie van de VVD wil van minister van Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen (PvdA) weten wat er met een miljard euro aan verdwenen EU-ontwikkelingsgeld in Congo is gebeurd. De liberalen willen weten wat de schade voor Nederland is.

Dat schrijft De Telegraaf woensdagavond.

Uit een rapport van de Europese Rekenkamer blijkt dat van de 1,9 miljard euro die de Europese Unie tussen 2011 en 2013 in Congo stopte slechts de helft is besteed aan het beoogde doel. En van de projecten waarin wel geld daadwerkelijk geld werd besteed, was het resultaat niet voldoende.

Spookgebouwen en verdwenen legers

Een gerechtsgebouw met cellen werd van EU-geld uit de grond gestampt, maar vervolgens werd het gebouw door de lokale overheid nauwelijks onderhouden.

Een door de EU opgeleid en getrainde politiemacht is een paar jaar geleden als sneeuw voor de zon verdwenen.

Naïef

VVD-Kamerlid Ingrid de Caluwé wil weten hoe het kan dat er zo naïef is omgegaan met belastinggeld. Zo is er geen rekening gehouden met corruptie of fraude. ‘Dat lijkt me nogal onverstandig in een fragiele staat als Congo,’ zegt het Kamerlid.

Ze waarschuwt Nederland en de EU niet opnieuw in de fout te gaan nu het geld naar Mali overmaakt. ‘Er gaat op dit moment weer ontzettend veel geld naar Mali, en Nederland levert daar een grote bijdrage aan. Laten we voorkomen dat we daar dezelfde fout maken als in Congo,’ zegt De Caluwé.