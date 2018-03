‘Albanië is nog lang niet klaar voor toetreding EU’

Een meerderheid van de Tweede Kamer spreekt zich uit tegen kandidaat-lidmaatschap van de EU. Nederland zal een mogelijke toetreding van het straatarme corrupte Balkanland dan ook blokkeren.

Met de blokkade is Nederland het eerste land dat in de EU nee zegt tegen het kandidaat-lidmaatschap van Albanië, meldt de Telegraaf vrijdagavond.

Onomwonden

De Kamerfracties van VVD, CDA, PVV, SP en ChristenUnie zien Albanië onomwonden als een ongeschikte kandidaat voor het EU-lidmaatschap.

Het kabinet sluit een kandidaat-lidmaatschap niet uit, maar wil dat Albanië meer voortgang maakt bij het doorvoeren van hervormingen.

Gepassioneerd

Dat zal nog een flinke onderneming worden, blijkt uit de reactie van VVD-Kamerlid Mark Verheijen. Hij zegt dat Albanië ‘behalve die verkiezingen’ niets voor elkaar heeft.

‘Het land is er niet klaar voor. Maar de Europese Commissie is zo gepassioneerd over uitbreiding dat ze [net als in het geval van Bulgarije en Roemenië] weer dezelfde fout maakt. Dat laten we niet gebeuren,’ aldus het Kamerlid.

Oost-Europees

Donderdag nam ook Georgië, een land ingeklemd tussen Rusland en Turkije, een voorschot op toetreding tot de EU. Het land heeft verdere toenadering tot de Europese Unie en de NAVO tot ‘prioriteit van het buitenlandbeleid’ gemaakt, zo zei Georgisch minister Alex Petriashvili van Europese Integratie tijdens een werkbezoek aan Nederland.

In september voltooide de EU al gesprekken met Oekraïne over een associatie-akkoord. Daarmee zette het Oost-Europese land een belangrijke stap op weg naar toetreding.