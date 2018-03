‘Antisemitisme in Europa afgelopen vijf jaar toegenomen’

Veel joden in Europa geven aan regelmatig te maken te hebben met antisemitisme. Volgens hun ervaring is antisemitisme de afgelopen jaren erger geworden in Europa.

Uit een peiling van de Fundamental Rights Agency (FRA) van de EU onder 5.847 joden in acht Europese landen, blijkt dat 66 procent antisemitisme als een ‘ernstig probleem’ beschouwt. In de acht landen woont 90 procent van de joodse gemeenschap van Europa.

Volgens onze bloggers

Afshin Ellian: Antisemitische Turkse jongeren in Arnhem zeggen in feite hetzelfde als Erdogan

Maatregelen

FRA-directeur Morten Kjaerum zegt dat jodenhaat niet past in de hedendaagse maatschappij. ‘Hoewel EU-regeringen grote stappen hebben gemaakt in de bestrijding van antisemitisme, zijn er meer maatregelen nodig.’

Van de respondenten geeft 21 procent aan slachtoffer te zijn geweest van ‘antisemitische incidenten‘, zoals beledigingen of fysiek geweld. Driekwart van de slachtoffers zegt geen melding te hebben gemaakt bij de politie of andere organisaties.

Verantwoordelijk

Het verschil is groot tussen de verschillende lidstaten. Zo zegt 9 procent van de joden in het Verenigd Koninkrijk wel eens opmerkingen te horen als: ‘Joden zijn verantwoordelijk voor de huidige economische crisis’ tegenover 59 procent in Hongarije.

Uit de peiling blijkt dat 29 procent van de joden weleens heeft overwogen te emigreren vanwege antisemitisme. De percentages zijn vooral hoog in Hongarije (48 procent), Frankrijk (46 procent) en België (40 procent).

Online

Antisemitisme is volgens de deelnemers vooral groeiend op het internet. Driekwart geeft aan dit een probleem te vinden.

Als het aan de FRA ligt, gaan lidstaten ervaringen van joden grondiger registreren. Ook moeten publieke figuren vaker afstand nemen van antisemitische beweringen. De EU zou lidstaten dringen moeten verzoeken, op zoek te gaan naar manieren om online antisemitisme te bestrijden.