Brussel: huizenmarkt en arbeidsmarkt sneller hervormen

Nederland moet van de Europese Commissie de hypotheekrenteaftrek sneller afbouwen en hervormingen op de arbeidsmarkt moeten sneller worden ingevoerd. Brussel blijft in de gaten houden of de Nederlandse economie voldoende herstelt.

Dat heeft de Europese Commissie woensdag laten weten. Aanstaande vrijdag worden de ontwerpbegrotingen van de eurolanden beoordeeld. Nederland kan daarbij dringende aanbevelingen krijgen over de begroting voor 2014, waarover Brussel steeds meer te zeggen krijgt.

WW

De Europese Commissie is positief over veranderingen die het kabinet al heeft doorgevoerd op de woningmarkt, namelijk dat de prijzen van sociale huurwoningen voor mensen met de laagste inkomens minder mogen stijgen en ook dat de hypotheekrenteaftrek voor starters enigszins is beperkt. Maar het doorvoeren van de maatregelen gaat nog ‘te langzaam’, vindt Brussel.

Volgens Elsevier

Commentaar Philip Willems: Liever huizenmarkt in afgrond storten dan Brussel boos maken. Schande

De Nederlandse arbeidsmarkt staat er dit jaar slechter voor dan vorig jaar, oordeelt de Europese Commissie, en hervormingen van de WW en ontslagbescherming worden in een langzaam tempo doorgevoerd. Ook daar moet Nederland van de Europese Commissie meer doen.

Duitsland

Net als vorig jaar laat de Europese Commissie van Nederland en zestien andere landen ‘macro-economische onevenwichtigheden’ onderzoeken. Opvallend is daarbij dat ook Duitsland een onderzoek krijgt.

Voorzitter José Manuel Barroso heeft aangegeven dat de Europese Commissie wil weten hoe het handelsoverschot van Duitsland, dat net als Nederland al jaren veel meer exporteert dan importeert, de Europese economie beïnvloedt. Het gaat daarbij onder meer om de waarde van de euro. Als de euro te veel waard wordt, is het voor de zuidelijke economieën lastiger om uit de economische crisis te komen.

De Commissie beveelt Duitsland overigens wel al langer aan ervoor te zorgen dat Duitsers meer uitgeven, zodat de internationale handel meer in evenwicht komt.