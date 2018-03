Cameron opent aanval op migratie vanuit Europese Unie

De Britse premier David Cameron wil de immigratie inperken van burgers uit de Europese Unie (EU) naar Groot-Brittannië. Het recht voor EU-migranten op toeslagen en uitkeringen, moet worden teruggedrongen.

Brussel zou de regels op dit gebied moeten veranderen om ‘het vertrouwen terug te krijgen van mensen’, schrijft Cameron in The Financial Times.

Als de Unie niets doet wat betreft de angst van inwoners van de EU als het gaat om immigratie, krijgen populistische partijen als de UK Independence party alleen maar meer steun. Cameron eist ‘nieuwe overeenstemming‘ over de toegang tot elkaars arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Vanaf 1 januari mogen Roemeens en Bulgaarse arbeiders ook vrij reizen binnen de EU. Veel Britten vrezen dat dit een immigratiegolf zal veroorzaken. Cameron zegt dat hij de zorgen van de Britten deelt.

Hij stelt voor dat inwoners van landen pas vrij mogen reizen als het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, ligt rond het EU-gemiddelde. Ook zouden landen een immigratiestop moeten kunnen invoeren voor bepaalde groepen en zou een immigrant pas na drie maanden een beroep mogen doen op sociale voorzieningen.

Cameron kan voorlopig op weinig steun rekenen vanuit Brussel. Europees Commissaris Laszlo Andor (Arbeid) waarschuwt voor ‘hysterie’ als het gaat om migratie. Andor zegt dat Groot-Brittannië ook veel baat heeft gehad bij het vrije verkeer van personen, een van de pijlers van de EU.

Premier Cameron zal zijn voorstellen meenemen in de voorgestelde onderhandelingen over de relatie van Groot-Brittannië en de Europese Unie. Duitsland, Oostenrijk en Nederland, zouden de voorstellen steunen, denkt Cameron.