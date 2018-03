CDA zet Van de Camp opzij, D66 kiest vertrouwd gezicht

Europarlementariër Esther de Lange is bij de Europese parlementsverkiezingen op 22 mei 2014 lijsttrekker voor het CDA. Zij won in een lijsttrekkersverkiezing van Wim van de Camp, die bij de vorige parlementsverkiezingen in 2009 de lijst aanvoerde.

Het partijcongres in Leeuwarden koos haar zaterdagmiddag met 62 procent van de stemmen. De 38-jarige De Lange is sinds april 2007 lid van het Europees Parlement.

Grote meerderheid

Bij D66 werd Sophie in ’t Veld met grote meerderheid van stemmen herkozen tot lijsttrekker, meldde haar partij vanochtend. In ’t Veld, die de Europese fractie van D66 aanvoert sinds 2004, kreeg zestig procent van de stemmen.

Zij versloeg daarmee haar enige concurrent, europarlementariër Marietje Schaake. ‘Ik ben ontzettend blij met de steun en het vertrouwen dat ik heb gekregen van de leden,’ zegt In ’t Veld in een eerste reactie.

Eerder vandaag werd voormalig VVD’er Toine Manders door de algemene ledenvergadering van 50PLUS gekozen tot aanvoerder van de kandidatenlijst voor het Europese Parlement.