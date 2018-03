Dijsselbloem: geen nieuwe overdracht soevereiniteit

Om de euro blijvend stabiel te houden, is geen nieuwe overdracht van soevereiniteit nodig, maar maatregelen om de economie te versterken. Die maatregelen – hervorming van de arbeidsmarkt, verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en andere ingrepen om competitiever te worden – moeten op nationaal niveau worden genomen.

Dat zei minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep Jeroen Dijsselbloem (PvdA) woensdagmiddag in zijn Huis van Europalezing in de Grote Kerk in Den Haag.

Europese gemeenschap

De minister liet blijken liever te spreken over Europese Gemeenschap dan Europese Unie, omdat die laatste term doet denken aan iets dat in de bestuurskamer is verzonnen, terwijl de landen met elkaar een gemeenschap vormen waarin solidariteit en verantwoordelijkheid hand in hand gaan.

Regeringen moeten elkaar de waarheid vertellen en elkaar bij de les houden, vond Dijsselbloem, die desgevraagd beaamde dat er geen verschil is tussen ‘Brussel’ en de landen van de Unie.

Crisispijn

Geconfronteerd met de pijn die de Griekse burgers ondergaan als gevolg van het crisisbeleid, zei Dijsselbloem: ‘Ons beleid gaat uit van hervormingen omdat landen zichzelf niet meer konden financieren. Wij steunen Griekenland en zullen dat blijven doen. Maar het land moet concurrerender worden. Er is geen makkelijke weg.’

Volg Carla Joosten op Twitter