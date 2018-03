EU-hof: vervolgde homoseksuelen hebben recht op asiel

Homoseksuelen die op grond van hun seksuele geaardheid in hun land worden vervolgd, hebben recht op asiel in een ander land. Homoseksuele asielzoekers vallen onder een ‘sociale groep’ die recht heeft op internationale bescherming.

Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg donderdag bepaald.

Vluchtelingenstatus

Het Hof stelt dat een homoseksuele geaardheid recht kan geven op een vluchtelingenstatus wanneer in het betreffende land bijvoorbeeld gevangenisstraffen staan op homoseksuele handelingen.

Het Hof boog zich op verzoek van Nederland over de kwestie. In ons land lopen drie asielprocedures van homoseksuelen uit Sierra Leone, Uganda en Senegal. Nederland wilde weten of seksuele geaardheid recht kan geven op asiel. Volgens het Hof kan dit dus het geval zijn.

Rusland

De uitspraak komt enkele dagen nadat minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer schreef dat er bij asielaanvragen uit Rusland wordt gekeken naar de situatie van LHBT’s (Lesbiennes, homo’s, bi’s en transseksuelen) in dat land.

‘De situatie van LHBT’s, waaronder de mogelijke gevolgen van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, wordt uiteraard meegewogen bij de beoordeling van verzoeken om een verblijfsvergunning asiel, ingediend door LHBT’s afkomstig uit de Russische Federatie, ‘schreef Timmermans. Rusland reageerde geërgerd op de brief van Timmermans.