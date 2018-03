Eurocommissaris Reding wil één Europese inlichtingendienst

De Europese Unie moet een eigen inlichtingendienst oprichten om ‘tegenwicht’ te kunnen bieden aan Amerikaanse inlichtingendiensten als de NSA.

De EU moet in 2020 beschikken over één inlichtingendienst, om zo op een ‘krachtige en eensgezinde manier’ weerwoord te bieden aan de Amerikanen, vindt de Luxemburgse eurocommissaris Viviane Reding van Justitie in een vraaggesprek met de Griekse krant Naftemporiki.

Voor dat het zover is, is het zaak dat de afzonderlijke inlichtingendiensten van EU-lidstaten beter met elkaar samenwerken, aldus Reding.

Clinch

De eurocommissaris komt met dit idee op het moment dat Duitsland en Groot-Brittannië, allebei lid van de EU, met elkaar in de clinch liggen over afluisterpraktijken van de Britse geheime dienst.

Die zou het Duitse parlement, de Bondsdag, en bondskanselier Angela Merkel afluisteren vanaf het dak van de Britse ambassade in Berlijn.

Bijzondere positie

Ook zijn Duitsland en Frankrijk verbolgen over het feit dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA de regeringsleiders van beide landen bespioneert. In de woedende reacties die volgden, nam met name Frankrijk een wel heel bijzondere positie in.

Minister van Buitenlandse Handel Nicole Bricq zei zich niet neer te willen leggen bij de NSA-praktijken, maar deze juist te willen overtreffen. Het Franse inlichtingenapparaat moet worden uitgebouwd om straks ‘beter te zijn dan de Duitsers, Britten en Amerikanen’, aldus Bricq.

Dergelijke geluiden duiden erop dat er, in tegenstelling tot Redings wens, nog maar weinig Europese eensgezindheid bestaat op het gebied van inlichtingen.