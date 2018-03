Europarlementariër Merkies verliest kort geding PvdA

PvdA-europarlementariër Judith Merkies krijgt geen gelijk van de voorzieningenrechter in Amsterdam. De PvdA wint het kort geding dat door Merkies was aangespannen.

De uitspraak betekent dat PvdA-voorzitter Hans Spekman zijn kritische uitlatingen over Merkies niet hoeft te rectificeren.

Huid

Merkies was het niet eens met de kritiek van Spekman. Volgens de rechter neemt dat niet weg dat de handelwijze van Merkies ‘die als politica een dikkere huid moet hebben dan een “gewone” burger, mag worden bekritiseerd’.

Volgens de rechter heeft Spekman in zijn kritiek ‘geen grenzen overschreden’. De partijvoorzitter laat weten dat hij tevreden is dat hij ‘op alle punten’ in het gelijk is gesteld. ‘Hiermee laten we een onverkwikkelijke zaak achter ons.’

Vergoeding

Merkies spande een kort geding aan tegen haar eigen partij, omdat Spekman haar verweet niet integer te zijn geweest. De europarlementariër ontving ten onrechte een dagvergoeding voor parlementariërs

De PvdA heeft afgesproken dat europarlementariérs die in Brussel of Straatsburg wonen, niet meer dan eenderde van de vergoeding mogen houden.

Eerherstel

Hoewel Merkies de onkostenvergoeding uiteindelijk terugbetaalde mocht zij zich niet kandidaat stellen voor de lijsttrekkersverkiezing voor de PvdA in het Europees Parlement. In het kort geding eiste Merkies eerherstel.

De rechter gaf Merkies en Spekman nog even de tijd om samen een oplossing te vinden voor het conflict, maar zij slaagden daar niet in.