Europees Hof: geen loonsverhoging voor EU-ambtenaren

EU-ambtenaren hebben geen recht op een loonsverhoging van 1,7 procent. Het Europese Hof van Justitie floot dinsdag de Europese Commissie terug, die al in juli 2011 de lonen van de functionarissen wilde verhogen.

Volgens het Hof in Luxemburg was het al in 2011 duidelijk dat er een ‘ernstige en plotselinge verslechtering van de economische en sociale toestand’ was in de Europese Unie. In de regelgeving over EU-salarissen is vastgelegd dat een economische crisis moet meewegen in de bepaling van de lonen.

Uitgaven

De Europese Commissie had volgens het Hof daarom niet het recht om in 2011 de salarissen verhogen, terwijl veel Europese landen in een ernstige economische crisis zaten. Eerder vond de Raad van de Europese Unie ook al dat het niet gepast was de salarissen te verhogen.

Bij de Europese Unie werken bijna 50.000 ambtenaren. Ongeveer 6 procent van de uitgaven van de Europese Unie gaat naar personeel, administratie en gebouwen.

Niet meer van deze tijd

Eerder dit jaar bleek dat ongeveer drieduizend ambtenaren van de Europese Unie een hoger bruto jaarsalaris verdienen dan de 144.000 euro die de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) jaarlijks voor zijn werk krijgt. Het aantal ligt nog hoger als naar het netto-salaris wordt gekeken.

Het kabinet gaf toen aan in te zetten op lagere vergoedingen. Minister Frans Timmermans (PvdA, Buitenlandse Zaken) noemde de hoge salarissen binnen de Europese Unie ‘niet meer van deze tijd‘.