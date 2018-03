Europese Commissie opent aanval op plastic weggooitas

De Europese Commissie is akkoord gegaan met een plan om actief het gebruik van plastic weggooitasjes in EU-lidstaten tegen te gaan. Als lidstaten het gebruik van de tassen niet zelf terugdringen, dreigt de Commissie met sancties.

Op 15 november gaat het langverwachte plan in werking waarin lidstaten wordt verplicht om actie te ondernemen tegen de weggooitasjes.

Eerder oordeelde Commissie dat het plan in strijd was met het vrije verkeer van goederen in de EU, maar de huidige versie van het plan weet dit te omzeilen.

Maakt niet uit hoe

Lidstaten mogen zelf kiezen hoe ze de strijd met de plastic tasjes willen aangaan. Zo kunnen ze belasting op de tasjes verhogen of zelfs een algeheel verbod opleggen.

De plannen zullen maandag door de Sloveense Eurocommissaris voor Milieuzaken Janez Potocnik worden gepresenteerd, schrijft de Volkskrant. Volgens de Sloveen zijn de tasjes een ramp voor het milieu. Ongeveer 8 miljard van de tasjes eindigt als zwerfafval op straat of in het water.

Bezwaar

Sommige landen, zoals Italië, voerden eerder al een verbod op plastic tasjes in supermarkten in. Maar Oostenrijk en Groot-Brittannië maakten bezwaar tegen die maatregel, omdat het volgens Europese regels verboden is om een verbod op verpakkingsmateriaal in te voeren.

Maar gek genoeg voerde onlangs ook Groot-Brittannië zelf een heffing in op plastic tasjes. Door de nieuwe maatregel van de Europese Commissie worden landen als Italië en Groot-Brittannië gesteund. Landen die minder problemen hebben met de weggooitasjes voelen nu de hete adem van Brussel in de nek.

Dat de nieuwe maatregel uit Sloveense hoed komt, is overigens niet verwonderlijk. Slovenië is met een aantal andere EU-lidstaten koploper als het gaat om het gebruik van plastic zakken per burger.