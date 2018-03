Europese Commissie wil einde maken aan fiscale constructies

De Europese Commissie wil het multinationals als Coca-Cola, Starbucks, Nike, Apple en Microsoft onmogelijk maken om fiscale constructies te verzinnen waardoor zij zo min mogelijk belasting betalen. Vooral zogenoemde ‘brievenbusmaatschappijen’, die zijn opgezet om bedrijfswinsten zoveel mogelijk buiten het bereik van de belastingdiensten te houden, wordt het lastig gemaakt.

Dat schrijft de Volkskrant maandag. Nederland telt circa 12.000 van dit soort firma’s die op papier hun hoofdkantoor in Nederland hebben, maar waar in de praktijk de bazen en werknemers ergens anders werken.

Voordeel

Die bedrijven hebben op die manier zo’n 150 miljard euro belastingvoordeel omdat ze rente, dividend en royalty’s op rekeningen zetten in landen met voordelige fiscale klimaten. Betrokken ambtenaren van de Europese Commissie verwachten dat de nieuwe regels het einde zullen betekenen voor dit soort bedrijven, als alle landen inderdaad instemmen met het voorstel van eurocommissaris Algirdas Šemeta (Belastingen).

Volgens Elsevier

Syp Wynia: Rutte, gebruik je veto: Brussel moet van onze belastingen afblijven

In zijn voorstel verplicht Semeta de lidstaten om in hun belastingwetten een algemeen verbod op fiscale ‘schijnconstructies’ door te voeren. Zo moeten multinationals altijd belasting betalen in het thuisland of in het land waar ze een kantoor hebben, en kunnen ze geen geld meer wegsluizen naar landen met lage belastingen.

Leningen

Ook wil Semeta een einde maken aan de mogelijkheid voor multinationals om winsten en dividenden in de vorm van speciale leningen over te maken naar dochtermaatschappijen. Daarmee kunnen bedrijven op een slimme manier zorgen dat ze bijna geen belasting betalen, omdat de rente op die ‘lening’ in sommige landen fiscaal aftrekbaar is, en andere landen geen belasting heffen over dividend.

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, VVD) heeft herhaaldelijk laten weten dat nieuwe Europese belastingregels het Nederlandse ondernemingsklimaat niet mogen aantasten. De kans is groot dat Luxemburg, dat een grote financiële sector heeft, en Groot-Brittannië, dat ‘belastingparadijzen‘ zoals de Kaaiman-eilanden heeft, hun veto zullen inzetten om de plannen te dwarsbomen.