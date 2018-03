Hardrijden binnen EU vanaf deze week altijd bestraft

Wie in het verleden in het buitenland werd geflitst, kwam daar nog al eens mee weg. Maar vanaf deze week gaan bijna alle landen van de Europese Unie de boetes met elkaar uitwisselen.

Iedereen die weleens met de auto in Frankrijk of Italië komt, kan erover meepraten. Een flits in het buitenland na een snelheidsovertreding resulteerde lang niet altijd in een boete.

Alleen snelheidsovertredingen in België, Duitsland en Zwitserland werden de laatste jaren consequent bestraft vanwege bilaterale afspraken tussen Nederland en die landen.

Wegpiraten

Maar vanaf vrijdag gaan 25 EU-landen wegpiraten gezamenlijk aanpakken, schrijft De Telegraaf. Wie een boete krijgt voor een snelheidsovertreding, het niet dragen van een gordel, het rijden door rood licht, bellen achter het stuur, of rijden onder invloed, zal deze ook daadwerkelijk op de mat krijgen. Alleen parkeerboetes worden voorlopig nog niet uitgewisseld.

Voorwaarde is dat de boete leesbaar is in de taal van de ontvanger. De hoogte en betalingswijze worden bepaald door het land waar de overtreding is begaan.

Record aan boetes

Wie binnen de EU geen zin heeft om constant op de snelheidsmeter te kijken, moet naar Groot-Brittannië, Ierland of Denemarken. De landen doen niet mee aan het gezamenlijk vangen van wegpiraten.

Voor Nederlandse weggebruikers dreigen door de maatregel nog meer boetes. In eigen land stevent de verkeerspolitie al af op een absoluut hoogterecord van 1 miljard euro voor dit jaar. Zowel het aantal verkeersboetes als de hoogte van de bedragen blijft in Nederland stijgen.