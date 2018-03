Kredietwaardigheid van noodlijdend Griekenland omhoog

Nederland verloor vrijdag de zogeheten triple-A-status, maar Griekenland gaat er zaterdag juist op vooruit. Kredietbeoordelaar Moody’s heeft de kredietwaardigheid van het Zuid-Europese land met twee stappen verhoogd.

In een verklaring meldt de kredietbeoordelaar dat Griekenland van een C naar een Caa3-status gaat. Daarmee is de positie van Griekenland nog altijd ‘zeer zwak’.

Het vooruitzicht voor het land dat nog altijd in financiële moeilijkheden verkeert, geldt volgens de beoordelaar wel als stabiel.

Verbeteringen

Moody’s baseert de hogere kredietwaardigheid op de vooruitgang die het land maakt bij de verbeteringen van de economische vooruitzichten en het orde op brengen van de begroting.

In oktober werd bekend dat het Griekse begrotingstekort uitkomt op 2,4 procent. ‘De Griekse economie is na bijna zes jaar van recessie het dieptepunt voorbij,’ oordeelt Moody’s.

Teleurgesteld

Nederland behoort nog altijd tot de A-categorie, maar heeft gisteren bij S&P’s wel in moeten leveren. De kredietwaardigheid ging van AAA naar AA+ met een stabiele verwachting.

Minister-president Mark Rutte (VVD) zei weliswaar ‘teleurgesteld‘ te zijn over het verlies van de zogeheten triple-A-status, maar zag de afwaardering ook als een ‘onderstreping van het feit dat we door moeten op de ingeslagen weg’.

Het is belangrijk dat het kabinet doorgaat met het op orde brengen van de overheidsfinanciën en de economie structureel blijft hervormen, zei Rutte gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie.