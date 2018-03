Kroes (VVD) hekelt eurofielen-uitspraak partijgenoot

VVD’ers als Frits Bolkestein en Tweede Kamerlid Mark Verheijen moeten niet met oneliners strooien in de discussie over de toekomst van de Europese Unie.

Dat zegt eurocommissaris Neelie Kroes (VVD) zondag in actualiteitenprogramma Buitenhof. Zij hekelde de uitspraak van Verheijen over ‘eurofielen’ en uitspraken van VVD-prominent Bolkestein.

In een vraaggesprek met de Vlaamse krant De Morgen schaarde zich Kroes zich al onomwonden achter Guy Verhofstadt, huidig aanvoerder van de liberale fractie in het Europees Parlement. Hoewel Verheijen hard uithaalde naar Verhofstadt, wordt de Belg gesteund door de VVD, zegt Kroes.

Groter gevaar

Verheijen noemde eurofielen vorig weekeinde een groter gevaar voor de Europese eenheid dan rechtspopulisten als Marine Le Pen en eurosceptici.

Politici die alsmaar meer macht bij de Europese Unie willen leggen, zoals de voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz en Guy Verhofstadt, schrikken de bevolking af, zei het VVD-Kamerlid vorige week zaterdag. Inmiddels heeft hij voor die uitspraak excuses aangeboden.

Populisme beantwoorden

Minister-president Mark Rutte (VVD) heeft ervoor gezorgd dat Verheijen zijn excuses aanbood, vertelt Kroes. ‘Maar de schade is al gedaan. Populisme moet je niet met populisme beantwoorden, maar met realisme.’

Ook nam zij afstand van uitspraken van Bolkestein, die de opvattingen van Verhofstadt over een federaal Europa ‘onzin’ noemde. Kroes verwerpt die kwalificatie: ‘”Onzin” is niet het woord dat hier gebruikt kan worden.’