Na Oekraïne zoekt ook Georgië verdere toenadering tot EU

Georgië, een land ingeklemd tussen Rusland en Turkije, heeft verdere toenadering tot de Europese Unie en de NAVO tot ‘prioriteit van het buitenlandbeleid’ gemaakt.

‘Dit is niet alleen beleid van de huidige regerende coalitie, maar het is ook de wil van het volk,’ zegt Georgisch minister Alex Petriashvili van Europese Integratie donderdag tijdens een werkbezoek aan Nederland.

Een recente peiling liet zien dat meer dan 80 procent van de [Georgische] bevolking zich wil aansluiten bij de EU en de NAVO, aldus de minister. ‘Dus dit is een sterke wil van het volk en een steun voor de regering om verder te gaan met hervormingen om dit proces van integratie onomkeerbaar te maken.’

Overeenkomst

Op een top van het zogeheten Oostelijk Partnerschap in de Litouwse hoofdstad Vilnius eind november wordt een voorgenomen associatie-overeenkomst tussen Georgië en de EU besproken.

Een associatie-akkoord is gericht op meer economische samenwerking en wordt ingezet als eerste stap naar mogelijke toetreding tot de EU. Ook worden afspraken gemaakt over vrijhandel tussen het arme Georgië en de EU.

Naar verwachting wordt het akkoord in 2014 van kracht. ‘In Vilnius bereiken we het punt dat er geen weg meer terug is,’ zegt de Georgische minister.

Oostwaarts

Er worden door de EU nog altijd pogingen ondernomen om oostwaarts uit te breiden. Zo werd in juli Kroatië lid van de Unie. In september voltooide de EU gesprekken met Oekraïne over een associatie-akkoord. Daarmee zette het Oost-Europese land een belangrijke stap op weg naar toetreding.

De vraag bij deze toenadering van beide partijen is waar de geografische grenzen van Europa precies ophouden. Hoort Turkije, een islamitisch land dat voor het grootste deel in Azië ligt, wel bij Europa?

En geldt eenzelfde argument ook niet voor Georgië, een land dat dichter bij de Iraanse hoofdstad Teheran ligt dan bij de Europese ‘hoofdstad’ Brussel?