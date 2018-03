Oekraïne schort onderhandelingen met Europese Unie op

Oekraïne heeft de onderhandelingen met de Europese Unie om tot een associatieverdrag te komen geannuleerd. Het land vindt zelf dat het niet aan de voorwaarden voor een verdrag met de EU voldoet.

Dat laten de autoriteiten in Kiev donderdag weten.

Timosjenko

De mededeling komt enkele uren nadat in het parlement was besloten dat de gedetineerde oud-premier Joelia Timosjenko niet naar Duitsland mag voor medische behandelingen. Dit was een voorwaarde van de EU voor het sluiten van een associatie- en een vrijhandelsverdrag tussen Oekraïne en de EU.

Maar vermoedelijk speelt de dreiging van buurland Rusland een veel grotere rol in de beslissing van Oekraïne zich voorlopig terug te trekken. Rusland heeft gedreigd economische banden met Oekraïne in te trekken als de voormalige sovjetstaat verder in zee gaat met de EU. Kiev wil deze zaken nu eerst bespreken met de EU en Rusland samen.

Einde EU?

Het verdrag had op 29 november tijdens een EU-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius met Oekraïne en andere oostelijke buurlanden moeten worden ondertekend. President Viktor Janoekovits zei donderdag dat Oekraïne ‘het pad naar de Europese integratie blijft volgen’.

Een teleurgestelde Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt twitterde: ‘De Oekraïense overheid gaat opeens door de knieën voor het Kremlin. Politiek van brute kracht werkt blijkbaar’.