‘PvdA’er Merkies betaalde EU-geld pas terug onder grote druk’

PvdA-europarlementariër Judith Merkies en de PvdA hebben vrijdag nog geen duidelijkheid gekregen over het kort geding dat Merkies heeft aangespannen. Volgens de advocaat van de PvdA was Merkies pas onder grote druk bereid de te veel ontvangen vergoeding terug te betalen.

Tijdens het kort geding dat vrijdag plaatshad, werd duidelijk dat Merkies het EU-geld in eerste instantie niet wilde terugbetalen, meldt de NOS.

Voetbalveld

Volgens Merkies is haar integriteit publiekelijk en onterecht in twijfel getrokken. In de rechtszaal zei de PvdA’er dat haar kinderen op het voetbalveld erop worden aangesproken.

Merkies spande het kort geding aan vanwege het harde oordeel van PvdA-voorzitter Hans Spekman. Hij was ontevreden over het feit dat Merkies de ruim 84.000 euro die zij te veel heeft ontvangen, pas na vier jaar terugbetaalde.

Binnen de PvdA geldt de afspraak dat europarlementariërs die in Brussel of Straatsburg wonen tweederde terugstorten van de dagvergoeding die zij krijgen. Merkies deed dat niet meteen, terwijl zij in Brussel woont.

Smoesjes

De advocaat van de PvdA zegt dat Merkies het terugbetalen steeds heeft uitgesteld en dat ze heeft gevraagd het bedrag te mogen houden. Ze kwam met verschillende smoesjes: zo wilde ze het geld gebruiken om een medewerker aan te nemen en op een ander moment zei ze een huis in Nederland te willen huren.

Merkies eist rectificatie, maar de rechtbank ging daar vrijdag niet in mee. Op verzoek van de rechter gaan beide partijen nog eens met elkaar praten. Als ze er voor dinsdag niet uitkomen, doet de rechter over twee weken uitspraak.