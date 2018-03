PVV: Europees Parlement heeft niet tegen Straatsburg gestemd

Het Europees Parlement heeft woensdag niet tegen Straatsburg als zetel voor het parlement gestemd. De passage waarin Brussel als enige zetel stond aangemerkt, is door 494 europarlementariërs uit de tekst gestemd.

Dat zegt PVV-europarlementariër Auke Zijlstra tegen elsevier.nl.

De beschuldiging dat de PVV vóór het in stand houden van Straatsburg als vergaderlocatie van het Europees Parlement zou hebben gestemd, noemt Zijlsta ‘heel erg incorrect’.

Meer macht

Volgens de politicus was het de europarlementariërs alleen maar om meer macht te doen. ‘In de oorspronkelijke tekst werd Brussel als enige vergaderlocatie toegewezen. In die hoedanigheid hadden wij voor de tekst gestemd. Maar toen die passage door 494 europarlementariërs uit de tekst werd gestemd, had het hele voorstel voor ons geen zin meer,’ legt Zijlstra uit.

Volgens de PVV’er is het een leugen dat het Europees Parlement woensdag tegen Straatsburg heeft gestemd. ‘Er staat alleen maar dat ze het zelf willen bepalen. Dat kan dus ook Straatsburg zijn, of Ankara. Daar hebben we geen zin in.’

Ze noemen Brussel niet

Zijlstra stoort zich aan collega’s als Toine Manders (50Plus) en Esther de Lange (CDA) die trots vertellen dat ze nu Straatsburg vaarwel hebben gezegd. ‘Je moet maar eens opletten, ze durven het woord Brussel geen één keer te noemen. Dat komt omdat het er niet instaat. Deze tekst ging over machtsuitbreiding en niet over Straatsburg. En machtsuitbreiding van het Europees Parlement, daar is de PVV tegen.’

Zijlstra zei tot slot dat het voorstel weinig zal veranderen. ‘Dit is slechts een advies aan de Europese Raad. Er moet nog een hele hoop veranderen voordat het Europees Verdrag wordt aangepast.’