Verhofstadt krijgt concurrentie van eurocommissaris Rehn

De eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn plaatst zich nadrukkelijk in de schijnwerpers als boegbeeld van de Europese liberale partij ALDE. Rehn is ‘bereid een gooi te doen naar de topkandidatuur volgende lente’, wanneer de Europese verkiezingen plaatshebben.

Dat zegt een woordvoerder van de 51-jarige Fin op een bijeenkomst van de Europese liberale partij in Londen zaterdag.

Olli Rehn is sinds 2004 lid van de Europese Commissie. Eerst was hij eurocommissaris voor Uitbreiding, sinds begin 2010 voor Economische en Monetaire Zaken. In die hoedanigheid leest hij EU-lidstaten de les wanneer zij hun begroting niet op orde hebben.

Concurrent

Met de positionering van Rehn als liberaal boegbeeld, kan hij als een concurrent worden gezien van Guy Verhofstadt in de strijd om het voorzitterschap van de Europese Commissie, dat nu nog in handen is van de Portugees José Manuel Barroso.

Verhofstadt, de huidige fractievoorzitter van ALDE, die vrijdag op dezelfde bijeenkomst weer eens flink uithaalde naar ‘eurosceptici, nationalisten en populisten‘, zal naar verwachting volgende week zijn kandidatuur voor het voorzitterschap bekendmaken.