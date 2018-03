Verhofstadt: ‘Liberalen zijn enig alternatief tegen eurosceptici’

Guy Verhofstadt, de huidige fractievoorzitter van de Europese liberale partij ALDE, waartoe ook de VVD behoort, vindt dat liberalen het enige alternatief zijn tegen ‘euroscepticisme, nationalisme en populisme’.

‘Door de crisis worden de burgers verleid door simplistische en populistische oplossingen die links en rechts aanreiken,’ sprak de liberale europarlementariër vermanend richting de conservatieven en de socialisten in het Europees Parlement, op een bijeenkomst van de Europese liberale partij in Londen vrijdag.

Naar verwachting zal hij volgende week aankondigen dat hij voorzitter wil worden van de Europese Commissie.

Verlangen

Een aantal liberalen binnen de Europese fractie heeft niet veel op met de uitgesproken pro-Europese Verhofstadt die niet nalaat zijn vurig verlangen naar een federaal Europa uiteen te zetten.

Zo pleit VVD’er en mede-europarlementariër Hans van Baalen, in tegenstelling tot Verhofstadt voor een Europese Unie ‘zonder onzin‘. Verhofstadt mag van Van Baalen ‘dromen over een federaal Europa’, maar voor de VVD-politicus zelf is het uitgesloten dat er ooit één Europese staat komt.

Gevaar

Begin november was er enige ophef over een uitspraak van VVD-Kamerlid Mark Verheijen. Hij zei toen dat eurofielen als Guy Verhofstadt een groter gevaar vormen voor de Europese eenheid dan rechtspopulisten en eurosceptici als de Franse Marine Le Pen.

Verheijen bood al snel zijn excuses aan voor deze uitspraak, maar wilde wel kwijt ‘dat voortdurend praten over meer Europa, over een federaal Europa waarbij lidstaten hun identiteit verliezen, slecht is voor het draagvlak voor Europa’. Omdat meer Europa ‘niet iets is wat mensen willen’, keren zij zich af van de Europese Unie.

Ook prominent VVD’er en voormalig EU-commissaris Frits Bolkestein geldt als een opponent van de ideeën van Guy Verhofstadt. In 2011 zei hij bijvoorbeeld dat hij de kritiek van Guy Verhofstadt op eurosceptici ‘onwaarachtig en goedkoop‘ vindt. ‘Zulke bevliegingen kunnen wij missen als kiespijn,’ sprak Bolkestein.