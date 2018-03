VVD: ‘eurofielen’ groter gevaar voor Europa dan Marine Le Pen

‘Geharnaste eurofielen’ uit Brussel vormen een gevaar voor het draagvlak van de Europese Unie onder de bevolking. Hun houding is zelfs gevaarlijker dan die van Europa-sceptici zoals de Franse politicus Marine Le Pen.

Politici die alsmaar meer macht bij de Europese Unie willen leggen, zoals de voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz en voorzitter van de liberale fractie Guy Verhofstadt, schrikken de bevolking af. Dat zei VVD-Kamerlid Mark Verheijen zaterdag bij TROS Kamerbreed.

Volgens Elsevier

Kritischer zijn

Verheijen zegt wat betreft Europa niets met de twee politieke uitersten te hebben. Volgens hem vindt D66 alles uit Europa ‘prima’ en willen de SP en PVV ‘zo snel mogelijk uit de EU’. Verheijen wil in plaats daarvan een discussie over welke bevoegdheden bij de Europese Unie moeten liggen.

Ook in Brussel spelen die twee uitersten volgens de VVD’er een te grote rol. ‘Martin Schulz droomt de hele dag van meer bevoegdheden voor de Europese Unie’ en ook Guy Verhofstadt wil te veel zaken vanuit Brussel regelen.

Liberale fractie

De uitspraak van Verheijen is opvallend, omdat de door hem bekritiseerde Belgische oud-premier de leider is van de liberale fractie in Europa. Dat is de fractie waartoe ook de VVD behoort. Stemmen op de VVD komen daarom bij de fractie van Verhofstadt terecht.

De VVD presenteerde in september het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, op 22 mei volgend jaar. Lijsttrekker Hans van Baalen pleit voor een ‘sober Brussel’, met onder meer minder ambtenaren en commissarissen.