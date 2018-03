VVD’er Hans van Baalen wil Europese Unie ‘zonder onzin’

VVD-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Hans van Baalen heeft er geen probleem mee dat mede-liberalen zoals Guy Verhofstadt de macht van de Europese Unie willen uitbreiden. Maar de VVD’er wil zelf een einde maken aan ‘al die onzin’ van regels die de EU de lidstaten oplegt.

De VVD’er reageert zondag bij WNL op Zondag op alle commotie die ontstond nadat zijn partijgenoot Mark Verheijen de aanval opende op ‘eurofielen‘ zoals liberaal Verhofstadt en sociaaldemocraat Martin Schulz, die volgens hem een groter gevaar vormden voor de Europese eenheid dan rechtspopulisten en eurosceptici als de Franse Marine Le Pen. Verheijen excuseerde zich eerder al voor die uitspraak.

Van Baalen noemt die uitspraak van Verheijen ‘een soort blooper, die nu voorbij is’. Verhofstadt, die in Europa de leider is van het verbond van liberale partijen waartoe ook de VVD behoort, mag van Van Baalen ‘dromen over een federaal Europa’.

Voor de VVD-lijsttrekker zelf is het uitgesloten dat er ooit één Europese staat komt. Maar, zegt Van Baalen: ‘Verhofstadt is zeker niet erger dan Le Pen’.

Van Baalen stelt dat de Europese Unie belangrijk is voor de Nederlandse handel, en benadrukt dat Nederland meer aan de Zuid-Europese landen verkoopt dan aan landen als Rusland en China.

De VVD’er richt zijn pijlen dan ook niet op het voortbestaan van de Europese Unie, maar op de regels die vanuit Europa komen. Van Baalen wil niet meer ‘al die rare regels over vrouwenquota‘ en ‘plastic zakjes’.

Kiezers die willen dat Nederland stopt met de euro of met vrijhandel met de andere Europese landen, moeten van hem maar op de PVV stemmen bij de Europese verkiezingen van 22 mei 2014.