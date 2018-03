VVD’er Verheijen biedt excuses aan voor eurofielen-uitspraak

VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen neemt zijn woorden over eurofielen terug. ‘Ik heb mijn woorden verkeerd gekozen en bied daarvoor mijn excuses aan.’

Verheijen zei zaterdag dat eurofielen een groter gevaar vormen voor de Europese eenheid dan rechtspopulisten en eurosceptici als de Franse Marine Le Pen.

Identiteit

‘De VVD is niet bang voor deelname van eurosceptische partijen aan de Europese Parlementsverkiezingen,’ zegt Verheijen in een verklaring op de VVD-website.

‘Van suggesties als zou Guy Verhofstadt erger of gevaarlijker zijn dan Marine Le Pen neem ik nadrukkelijk afstand. Dat is ook niet bedoeld.’

In de H.J. Schoo-lezing, die Elsevier jaarlijks houdt ter nagedachtenis aan voormalig hoofdredacteur Hendrik Jan Schoo (1945-2007), schetst Baudet een alternatief voor de Europese Unie dat meer recht doet aan de democratie en de culturele diversiteit van het continent. Dit boek is een uitgebreide, geannoteerde en geïllustreerde weergave van die lezing. Bestel nu!

Draagvlak

Verheijen is ‘wel van mening dat voortdurend praten over meer Europa, over een federaal Europa waarbij lidstaten hun identiteit verliezen, slecht is voor het draagvlak voor Europa’. Omdat meer Europa ‘niet iets is wat mensen willen’, keren zij zich af van Europa.

D66-leider Alexander Pechtold reageerde zondag op de opmerkingen van Verheijen. Hij zei het ‘schandalig‘ te vinden. Volgens Pechtold gaat het om een ‘zeer gevoelige politieke uitspraak’, met name omdat er een vergelijking wordt gemaakt tussen Verhofstadt en ‘geen al te frisse types’.

Antisemiet

Op Twitter reageerde PVV-leider Geert Wilders ook op de ontstane discussie. ‘Het meest onfrisse type vind je in de spiegel, Alexander.’ Wilders ontvangt Marine Le Pen komende week in Den Haag. Pechtold vindt dat Nederland ‘waakzaam‘ moet zijn als het gaat om de ‘nieuwe vrienden’ van Wilders.

Volgens onze bloggers

Afshin Ellian: Wilders creëert zelf problemen door samenwerking met Le Pen

Hij wijst erop dat de nog altijd actieve vader van Le Pen een antisemiet is. De D66-leider verdenkt Wilders daar niet van, maar hij zou zich daar niet mee moeten inlaten.

Oud-VVD-leider Frits Bolkestein was het overigens wel eens met de woorden van Verheijen. ‘Alleen de Belgen denken dat Europa een oplossing is voor hun communautaire problemen. Verhofstadt blaft tegen de maan.’