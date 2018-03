Wilders en Le Pen gaan ‘historische’ samenwerking aan

PVV-leider Geert Wilders en Marine Le Pen van het Franse Front National gaan samenwerken om soevereiniteit van Brussel terug naar de lidstaten te halen. Beide politiek leiders spreken van een ‘historische samenwerking’.

‘Dit is een historische dag, vandaag begint de vrijheid.’ Met die woorden begon Wilders woensdag de persconferentie in Den Haag.

Samenwerking

De PVV-leider kondigde aan dat hij met Marine Le Pen zal gaan samenwerken om zo ‘de soevereiniteit weer terug naar de natiestaten te halen’. Wilders zei zich bewust te zijn van de verschillen, maar ondanks dat graag samen te willen werken.

‘Ook de media proberen ons zwart te maken, ten opzichte van elkaar, maar wij gaan samenwerken ten behoeven van onze kiezer,’ zei Wilders. Concreet zei Wilders dat hij erop mikt om een fractie op te richten in het Europees Parlement waarin ook andere anti-Europapartijen worden opgenomen.

Antisemitisme

Op een vraag over de antisemitische uitspraken van de vader van Marine Le Pen zei Wilders: ‘Natuurlijk zijn er uitspraken geweest van de vader van Marine Le Pen die ik niet onderschrijf. Sterker nog, zij onderschrijft die uitspraken zelf ook niet. Maar ik ben een politicus van nu en de toekomst en ik wil samenwerken met de partij die Marine Le Pen er nu van heeft gemaakt.’

Andersom zei Le Pen dat ze zich niet laat afleiden door het hoongelach in Frankrijk over Wilders als die weer iets over de koran zou hebben gezegd. ‘We staan op een keerpunt en laten ons niet afleiden.’ Ook zei ze dat ze, net als Wilders, Israël ondersteunt en dat op dat punt ook geen reden is om van een samenwerking af te zien.

De PVV-stemmers zullen blij zijn met de samenwerking tussen de partijen. Uit een peiling bleek eerder op woensdag dat het grootste deel van de PVV-kiezers die samenwerking ziet zitten.