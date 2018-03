Wilders ontkent deelname geheim Weens verbond tegen EU

Geert Wilders noch vertegenwoordigers van de PVV zijn vrijdag in Wenen om daar een geheim akkoord met vijf andere EU-kritische partijen te ondertekenen. De PVV is niet van plan toe te treden tot een pan-Europese partij.

Dat laat Geert Wilders weten aan elsevier.nl.

Geheime ontmoeting

De partij reageert op de woorden van de Vlaamse Europarlementariër Filip Claeys van Vlaams Belang die vrijdag een geheime ontmoeting in Wenen bevestigde tussen zijn partij, de PVV en vier andere Europese partijen.

De ontmoeting zou volgens de Franse krant Líberation het startsein zijn voor een grote anti-EU-campagne van zes Europese partijen.

PVV niet in Wenen

Maar de PVV ontkent deelname aan welke ontmoeting in Wenen dan ook. ‘De bijeenkomst in Wenen is een bijeenkomst van de European Alliance for Freedom. Dit is een pan-Europese partij. De PVV wil na de Europese verkiezingen toetreden tot een fractie in het Europees Parlement, maar de PVV zal niet toetreden tot een pan-Europese partij. De PVV wil een Nederlandse exit uit de EU. Het vormen van een pan-Europese partij is daarom zinloos voor de PVV,’ zo luidt de reactie van Wilders.

Woensdag maakten Wilders en Marine Le Pen van Front National bekend op Europees niveau te gaan samenwerken. Maar wie hun andere bondgenoten worden, is dus nog onbekend.

Geruzie onderling

Het Vlaams Belang zou staan te popelen, maar partijen als de Ware Finnen, Alternative für Deutschland en de Deense Volkspartij hebben hun ernstige twijfels bij een samenwerking met Wilders. De Zweden-Democraten zien Wilders wel zitten, maar weigeren een verbond met Front National vanwege het antisemitische karakter van die partij.

Het Britse UKIP van Nigel Farage zei eerder al een samenwerking met Wilders uit te sluiten. Daarmee lijkt ook het Italiaanse LegaNord, dat samen met UKIP in het Europe of Freedom en Democracy (EFD) zit niet geïnteresseerd te zijn.