Banken in eurozone moeten elkaar redden met noodfonds

Banken in de eurozone moeten zelf met een noodfonds komen. Met minstens 55 miljard euro moeten de banken ervoor zorgen dat zij, en niet langer de belastingbetaler, opdraaien als een branchegenoot in de problemen komt.

Het is vrijwel zeker dat dit besluit wordt genomen op een topoverleg in Berlijn waar ook minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) aanwezig is, schrijft de Süddeutsche Zeitung. De financiële instellingen zelf, en niet overheden, zijn dan de eerste die elkaar moeten redden in noodgevallen.

Veel onduidelijkheden

Veel details zijn nog onduidelijk: of het fonds er per 2025 of per 2028 moet komen; welke banken er allemaal aan moeten meewerken, alleen de 130 grootste of alle 6.000 banken; welk percentage elke bank moet betalen.

De maatregel is onderdeel van Europees overleg over de vorming van een bankenunie. Naast Dijsselbloem zijn onder meer eurocommissaris Michel Barnier (Interne Markt), ECB-topman Jörg Asmussen en een aantal Europese ministers van Financiën aanwezig.

