CDA’er Van Hijum wil opheldering over stijgende EU-afdracht

Het CDA wil duidelijkheid over de afdracht van Nederland aan de Europese Unie (EU). Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) meldt in zijn najaarsnota dat er per saldo sprake is van een meevaller, maar volgens het CDA stijgt de afdracht juist.

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum is van plan Dijsselbloem donderdag aan te spreken in het Kamerdebat over de najaarsnota, het tussentijdse overzicht van de lopende rijksbegroting.

Subsidies

Dijsselbloem meldt in de nota dat er een meevaller is van 200 miljoen euro, maar volgens de christendemocraten stijgt de afdracht dit jaar juist.

Speciale Editie Europa

De bijdrage liep dit jaar op naar 7,4 miljard euro, 400 miljoen euro meer dan geraamd en 900 miljoen meer dan vorig jaar. Nederland ontving dit jaar 2 miljard euro aan subsidies van de EU, zegt Van Hijum.

Hij vindt het volkomen onduidelijk hoe de EU-afdracht wordt berekend. De Algemene Rekenkamer is ook al jaren kritisch over de ondoorzichtige berekening van de afdracht, die is gebaseerd op een raming van het bruto nationaal inkomen.

1 miljard euro

Van Hijum zegt in Het Financieele Dagblad dat de najaarsnota van Dijsselbloem niet deugt. Er zit licht tussen begrotingsafspraken uit het Herfstakkoord en de laatste financiële stand van zaken die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hij mist 1 miljard euro aan inkomsten, die wel in het Herfstakkoord staan. Het gaat om inkomsten die het kabinet verwacht uit de tijdelijke verlaging van het belastingtarief in box 2.