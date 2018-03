EU-landen akkoord over oprichting noodfonds voor banken

Er komen een Europees saneringsfonds en een EU-autoriteit voor noodlijdende banken. Daarmee willen de 28 lidstaten van de Europese Unie voorkomen dat de belastingbetaler opdraait voor wanbeleid bij financiële instellingen.

De ministers van Financiën van de EU-landen zijn het daar woensdagavond over eens geworden. De oprichting van een noodfonds en een afwikkelingsautoriteit, ook wel ‘Single Resolution Mechanism’, is de laatste stap naar een Europese bankenunie.

In juni vorig jaar kwamen de regeringsleiders van de EU-lidstaten al overeen dat er een bankenunie moest worden opgericht. In zo’n unie staan alle aangesloten banken garant voor elkaar en zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de redding van in problemen geraakte banken.

Banken uit heel Europa gaan 55 miljard euro in een fonds storten, waarmee het redden van failliete banken kan worden betaald. Het duurt nog wel tien jaar voordat dit bedrag bij elkaar gespaard is. Als er voor die tijd een financiële instelling omvalt, zullen overheden toch moeten bijspringen.

De EU-landen willen daarnaast de kans dat een bank in ernstige problemen komt verkleinen. Daarom komt er centraal toezicht op Europese banken. Ook zijn de kapitaaleisen voor banken strenger geworden.

