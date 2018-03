Europese afspraken om uitbuiting EU-migranten tegen te gaan

Europese ministers van Sociale Zaken hebben in Brussel afspraken gemaakt om uitbuiting van arbeidsmigranten uit de Europese Unie (EU) aan te pakken. De EU wil voorkomen dat deze groep nog langer wordt onderbetaald.

‘Het is een belangrijke stap in de strijd tegen schijnconstructies en uitbuiting,’ zegt minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) over het besluit.

‘Gelijk loon voor gelijk werk in het land waar je werkt, dat moet het uitgangspunt zijn in Europa,’ zegt Asscher. Volgens de plannen kunnen boetes voor onderbetaling ook in een ander land worden geïnd, waardoor werkgevers zich niet meer kunnen verschuilen achter regels die niet in dat land gelden.

Bouw

EU-migranten die werken in de bouw kunnen voortaan stappen ondernemen tegen het bedrijf waar ze tijdelijk werken. In de bouw worden veel schimmige schijnconstructies gebruikt, waardoor Europese werknemers voor veel minder werken dan hun Nederlandse collega’s.

Verder zijn er afspraken gemaakt die de controlemogelijkheden op werkgevers vergroten. Landen kunnen elkaar verzoeken inspectie te doen naar een bepaald bedrijf. De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement.