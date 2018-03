‘Europese banken zijn nog steeds te zwak’

Het voormalig hoofd bankentoezicht van de Verenigde Staten adviseert de Europese Unie om de kapitaaleisen aan banken op te schroeven. Dat is noodzakelijk om economische groei te bewerkstelligen.

Europese banken moeten de achterstand op hun Amerikaanse collega’s inlopen door hun kapitaalbuffers aan te vullen. Zo kan de kredietverlening aan het bedrijfsleven weer op gang komen en kan de economische groei een zetje krijgen. Dat zegt Sheila Bair, voormalig voorzitter van de Amerikaanse toezichthouder FDIC, maandag in het Financieele Dagblad.

Basel III

In Nederland en in de Europese Unie zijn de ministers van Financiën er nog niet over uit hoe hoog de kapitaaleisen voor banken moeten worden om te voorkomen dat financiële instellingen omvallen. In de Europese bankenregels, Basel III, is afgesproken dat banken minstens 3 procent van hun balans als kapitaalbuffer moeten hebben.

Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) legt Nederlandse banken een kapitaaleis van 4 procent op.

Eerste stap

Bair ziet die kapitaaleisen slechts als een eerste stap voor de Europese banken. ‘Dat Europa economisch nog steeds worstelt, heeft voor een belangrijk deel te maken met de ondergekapitaliseerde bankensector,’ zegt Bair.

Een eis van 6 of 8 procent zoals in de Verenigde Staten is niet per definitie nodig, maar Bair waarschuwt dat de kapitaalbuffer van 2 procent die sommige Europese banken nu nog hebben ‘echt te laag’ is. In Nederland zit op dit moment staatsbank SNS als enige bank nog onder de 3 procent.