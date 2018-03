Europese Unie maakt 147 miljoen euro over voor gevluchte Syriërs

De Europese Unie (EU) zegt 147 miljoen euro toe aan hulporganisaties die zich inzetten voor Syriërs die slachtoffer zijn geworden van de burgeroorlog in het land. De EU tekende woensdag drie hulpcontracten met de Verenigde Naties (VN).

Dat heeft de Europese Commissie woensdag bekendgemaakt.

Het geld gaat naar hulpprojecten van UNHCR (63 miljoen euro), World Food Programme (61 miljoen euro) en UNICEF (23 miljoen euro).

Trots

De president van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso, is erg te spreken over de deal: ‘Ik ben er trots op dat we vandaag een van de grootste humanitaire contracten ooit tekenen met zeer betrouwbare humanitaire partners. Ik spoor de internationale gemeenschap aan hier een voorbeeld aan te nemen en dit gebaar van solidariteit op te volgen.’

Ook eurocommissaris Kristalina Georgieva klopt zichzelf op de borst: ‘We doen er alles aan om de meer dan vijf miljoen Syriërs te helpen. Ieder van hen was in onze gedachten toen we deze contracten ondertekenden.’

Humanitaire hulp

In 2013 had de Europese Unie voor 900 miljoen euro op de begroting gereserveerd voor humanitaire hulp. Een aanzienlijk bedrag, maar een kleine kostenpost in vergelijking met de bedragen die naar andere doelen gaan.

Zo begrootte de EU dit jaar 70 miljard voor ‘duurzame groei’ en 60 miljard naar ‘behoud en management van natuurlijke bronnen’.

Buurlanden van Syrië, Jordanië, Libanon en Turkije hebben te maken met miljoenen Syriërs die het eigen land ontvluchten. Turkije heeft zelf al 700 miljoen euro uitgegeven aan de opvangkampen die, volgens ooggetuigen, tot de meest luxe opvangkampen ter wereld behoren.