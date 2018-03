Herman Van Rompuy: economische crisis in Europa is voorbij

Voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, ziet de economie in Europa volgend jaar aantrekken. Zelfs zwakke broeders als Griekenland en Spanje laten tekenen van herstel zien.

Dat zegt de Belg in een interview met VTM Nieuws.

Stabiel

Volgens Van Rompuy is de economische crisis in de Europese Unie voorbij. De economie zal volgend jaar aantrekken en het aantal banen zal groeien, zo voorspelt de liberaal.

Van Rompuy acht het belangrijk dat de eurozone stabiel is gebleven. ‘Daardoor zitten we nu niet in een depressie,’ stelt hij.

Cruciaal jaar

Hoe dan ook wordt 2014 een cruciaal jaar vanwege de Europese Verkiezingen. In België verwacht Van Rompuy niet echt problemen omdat in zijn eigen land de euroscepsis meevalt.

Maar ook in de rest van het eurogebied verwacht hij dat de bevolking voor Europa zal kiezen: ‘Het euroscepticisme is niet nieuw: de vader van de extreemrechtse Franse politicus Le Pen haalde jaren geleden ook al veel stemmen. Veel mensen staan positief tegenover de Europese Unie en dat zullen we merken tijdens de verkiezingen.’

Deflatie

Terwijl Van Rompuy een positief verhaal afsteekt, vertelt de directeur van vermogensbeheerder Pimco in The Telegraph een heel ander verhaal.

Volgens Mike Amey gaat de EU, net als Japan jaren terug, af op een lange periode van deflatie. Volgens Amey is Europa nu blij met economische groei van tussen de 0 en 1 procent. ‘Blijkbaar accepteert Europa deze economische omstandigheden.’