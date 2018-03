Kroaten leggen verbod op homohuwelijk grondwettelijk vast

Een meerderheid van de Kroaten heeft in een bindend referendum bepaald dat het huwelijk exclusief tussen een man en een vrouw kan worden gesloten. Daarmee wordt een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht grondwettelijk onmogelijk gemaakt.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van het referendum dat zondag in het Balkanland werd gehouden.

Zeker 65 procent van de Kroaten stemde voor de grondwettelijke vastlegging van het huwelijk tussen man en vrouw. Ongeveer een derde van de Kroaten stemde tegen.

Grondwettelijk verbod

Daarmee wordt Kroatië, na Polen en Bulgarije het derde EU-land met een grondwettelijk verbod op het homohuwelijk. Ook buurlanden Montenegro en Servië hebben een dergelijke bepaling opgenomen in de wet.

Het referendum was georganiseerd door de katholieke kerk die een groot draagvlak geniet in Kroatië. Bijna negen op de tien Kroaten is katholiek.

Zinloos referendum

Premier Zoran Milanovic en president Ivo Josipovic hadden het volk vooraf opgeroepen tegen het voorstel te stemmen. Zij vrezen het verwerpende vingertje van andere landen in de Europese Unie, het orgaan waar Kroatië het jongste lid van is.

President Josipovic noemde het bovendien een zinloos referendum omdat er in het katholieke land helemaal geen sprake is van invoering van het homohuwelijk.