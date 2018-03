Meer landen tegen status kandidaat-lidstaat Albanië

Nederland staat niet alleen in het verzet tegen de status van kandidaat-lidstaat voor Albanië. Onder meer Duitsland, Groot-Brittannië en Denemarken vinden ook dat het land er nog niet klaar voor is om kandidaat-lid van de Europese Unie (EU) te worden.

Tijdens een vergadering van EU-ministers in Brussel bleek dinsdag dat meer landen het met Nederland eens zijn.

Motie

Denemarken vindt dat Albanië nog iets langer moet aantonen dat het zijn best doet, bijvoorbeeld in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. De Europese Commissie concludeerde in een rapport van oktober vorig jaar al dat het voormalige Oostblokland kandidaat-lid kon worden.

De Tweede Kamer nam vorige week een motie aan van het CDA en de ChristenUnie, waarin staat dat Albanië nog geen kandidaat-lidstaat van de EU mag worden. Als het aan de Kamer ligt, krijgt Albanië ook niet onder voorwaarden de status in het vooruitzicht.

VVD-Kamerlid Mark Verheijen zei vorige week in een interview met Elsevier dat hij zich zorgen maakt over de Brusselse plannen om de uitbreiding van de Unie op oude voet voort te zetten. Hij begrijpt niet dat de Europese Commissie voorstelt Albanië kandidaat-lidstaat te maken. ‘Albanië is het corruptste land van Europa. Bovendien ga je toch niet nog een schuurtje aanbouwen terwijl je huis in de fik staat,’ zegt Verheijen, doelend op de crisis.

Hervormingen

IJsland, Montenegro, Servië, Turkije en Macedonië hebben deze status wel en krijgen financiële steun om toe te treden tot de Unie. Andere potentiële kandidaat-lidstaten zijn Bosnië en Kosovo.

De meeste EU-landen vinden dat Albanië kandidaat-lidstaat moet worden, om verdere hervormingen in het land te stimuleren en het land te belonen voor de vooruitgang die al is geboekt. Het kabinet vindt dat Albanië de status nu nog niet moet krijgen, maar wel in de loop van volgend jaar.