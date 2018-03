Meeste Nederlanders zien Oost-Europeanen als criminelen

Bijna de helft van alle Nederlanders denkt dat Oost-Europeanen overlast op straat veroorzaken en in de criminaliteit zitten. Ook denken veel Nederlanders dat Oost-Europeanen Nederlandse banen inpikken en van onze uitkeringen profiteren.

Dat blijkt uit het laatste kwartaalbericht over 2013 van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Misbruik

Bijna twee derde van alle Nederlanders ziet vooral nadelen aan de komst van Oost-Europeanen naar Nederland. Meer dan de helft (58 procent) denkt dat Oost-Europeaanse migranten misbruik maken van Nederlandse uitkeringen en 47 procent denkt dat ze banen afpakken van Nederlanders.

Bijna de helft denkt dat ze overlast op straat veroorzaken en in de criminaliteit zitten. Vooral lageropgeleiden staan negatief tegenover de arbeidsmigranten uit oost-Europa. Slechts tien procent van de Nederlanders ziet vooral voordeel aan de komst van Oost-Europeanen. Het gaat bijna uitsluitend om hoger opgeleiden.

Grenzen open voor Roemenen en Bulgaren? Beperk dan de sociale arrangementen

Bulgaren en Roemenen kunnen vanaf 1 januari in Nederland gaan werken. Daarmee wordt het onontkoombaar het minimumloon te verlagen. Lees het commentaar van Syp Wynia

Uitbuiting

Van de Nederlanders wil 60 procent dat de overheid beter optreedt tegen uitbuiting van Oost-Europeaans werknemers. Uitbuiting is niet alleen afkeurenswaardig voor de betrokken personen, maar zorgt ook voor oneerlijke concurrentie tegenover Nederlandse arbeiders.

Over Polen zijn Nederlanders nog het meest positief. De helft van de ondervraagden noemt Polen ‘harde werkers’. Over de arbeidslust van Bulgaren en Roemenen is de Nederlander minder enthousiast.

Roemenen en Bulgaren

Vanaf aanstaande woensdag kunnen na Polen ook Roemenen en Bulgaren zonder tewerkstellingsvergunning aan de slag in Nederland. Hoewel Nederland hiermee in Brussel akkoord ging, noemt minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) de komst van de twee groepen ‘te vroeg’. Hij wil betere afspraken maken over de verwachte toestroom van nieuwe arbeidsmigranten.

De Roemeense regering probeert Nederland gerust te stellen door aan te geven dat de Roemenen niet naar Nederland zullen komen. De grootste arbeidsvlucht van Roemenen is al voorbij en die werknemers trokken naar cultureel meer verwante landen als Italië en Spanje.