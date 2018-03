Minister Timmermans praat in Kiev over onrust Oekraïne

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) praat in de Oekraïense hoofdstad Kiev met zijn collega’s over de situatie in dat land. Donderdag begon daar een zitting van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Vertegenwoordigers van 57 landen en 11 partner-landen ontmoetten elkaar donderdag bij de ministeriële raad van de OVSE in het International Exhibition Centre in de Oekraïense hoofdstad.

Aandacht voor Oekraïne

De meeting stond al gepland voordat de onrust begon en is bedoeld om te praten over onder meer de politieke, militaire en economische situatie in de lidstaten.

Maar vanwege de onrust in Kiev zal vooral de situatie in Oekraïne de bijzondere aandacht hebben van de deelnemende landen.

Volgens Elsevier

In Kiev gebeurt waarvan Brussel droomt: er wordt gezwaaid met Europese vlaggen. Het is verstandig dat de Europese Unie niet met de geldbuidel heeft gerammeld om Oekraïne uit de Russische invloedssfeer te trekken. Naar het commentaar van Carla Joosten

Pro-EU-demonstraties

Donderdag gingen opnieuw duizenden actievoerders de straat op. Velen brachten de nacht door op het Onafhankelijkheidsplein. Ze willen dat president Viktor Janoekovitsj het veld ruimt omdat die weigerde een associatieverdrag te ondertekenen met de Europese Unie.

Een vertrouwensstemming voor de regering kwam er niet en intussen krabbelt het kabinet van Janoekovitsj weer een beetje terug. De president wil een nieuwe delegatie naar Brussel sturen om de praten over een associatie- en vrijhandelsverdrag.

Rusland

Anderhalve week geleden schortte Oekraïne de onderhandelingen met de Europese Unie nog op. Vermoedelijk speelt Rusland een grote rol in die beslissing: dat land heeft gedreigd met economische sancties als de voormalige Sovjetstaat verder in zee gaat met de EU.

Oekraïne wilde bovendien niet aan de Europese eis voldoen om oppositieleider en voormalig premier Joelia Timosjenko naar Duitsland te laten reizen voor medische behandeling.