Nederland moet 24,3 miljoen euro landbouwsubsidie terugbetalen

De Europese Commissie eist van vijftien lidstaten landbouwsubsidies terug ter waarde van 335 miljoen euro. Nederland moet 24,3 miljoen euro terugbetalen.

Dat heeft de Europese Commissie donderdag laten weten. De landen die geld moeten terugbetalen, hebben Europese regels overtreden of hebben niet goed gecontroleerd hoeveel er werd uitgekeerd.

Nederland ontvangt jaarlijks ongeveer 1 miljard euro aan landbouwsubsidies van de Europese Unie. 24,3 miljoen euro daarvan moet dit jaar worden terugbetaald, omdat in Nederland het perceelsregistratiesysteem hapert.

In het registreren van de oppervlakte van landbouwpercelen zijn fouten gemaakt. Hoe groot een stuk landbouwgrond is, is bepalend voor de hoogte van de te ontvangen subsidie. Het bedrag wordt ingehouden op het bedrag dat Nederland volgend jaar krijgt.

Frankrijk is de grootste overtreder van het landbouwbeleid en moet daarom het hoogste bedrag terugbetalen: 160 miljoen euro. Griekenland moet 101 miljoen euro teruggeven. Daarna volgt Nederland.

Onlangs werd bekendgemaakt dat het landbouwbeleid van de EU zal worden hervormd. Zo moet de Europese landbouw een stuk groener worden.

Om dat te bereiken zal 100 miljard euro in projecten worden geïnvesteerd die de landbouw ‘helpen in de uitdagingen rond biodiversiteit en klimaatverandering’.