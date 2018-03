Ook Europese Unie verliest AAA-status bij Standard & Poor’s

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) verlaagt de kredietwaardigheid van de Europese Unie (EU) van AAA naar AA+. Het bureau hanteert een stabiele verwachting voor de Unie.

In het rapport wijst S&P erop dat de kredietwaardigheid van de 28 EU-lidstaten is afgenomen. Bovendien zijn de begrotingsonderhandelingen ‘meer omstreden’ geworden, waardoor de steun van een aantal landen kan afbrokkelen.

S&P constateert verder dat de ‘cohesie’ van de Unie is verzwakt en dat het financiële profiel is verslechterd. In januari vorig jaar verlaagde S&P al de verwachting voor de AAA-beoordeling van de Unie naar negatief.

Sindsdien is de gemiddelde beoordeling van landen die bijdragen aan het EU-budget afgenomen van AA+ naar AA. AA+ is de op een na hoogste rating die S&P hanteert.

Eind vorige maand verloor ook Nederland de gewilde triple-A-rating bij S&P. De verwachting voor ons land is evenals voor de Unie stabiel. Reden voor de verlaging van Nederland is de economische groei van ons land. Die is minder groot dan in vergelijkbare landen.

Als kredietbeoordelaars de kredietwaardigheid van landen of bedrijven verlagen, betekent dat vaak dat het duurder wordt om te lenen. De kredietwaardigheid geeft namelijk aan hoe betrouwbaar een land of organisatie is.