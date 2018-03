Ook Vlaamse steden vrezen komst Bulgaren en Roemenen

Nadat de gemeenten Rotterdam en Den Haag hun zorgen uitspraken over de komst van Bulgaren en Roemenen, zeggen nu ook de Vlaamse steden Antwerpen en Gent de toestroom van migranten te vrezen.

Als Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten naar Antwerpen komen, kan dat de stad veel geld gaan kosten, waarschuwt de plaatselijke maatschappelijke organisatie OCMW vrijdag.

Volgens voorzitter Liesbeth Homans is het probleem niet dat deze Oost-Europeanen hier werk komen zoeken, maar dat zij daar niet allemaal in slagen en dan al snel voor een uitkering in aanmerking zullen komen.

In België is door de regering en het parlement geen debat gevoerd over de mogelijke komst van Bulgaren en Roemenen, zegt Homans. Vanaf 1 januari hebben migranten uit deze landen geen speciale vergunning meer nodig om elders in de Europese Unie aan het werk te gaan. Momenteel zijn er al zo’n 35.000 Roemenen en Bulgaren in België

Eerder sprak de burgemeester Daniël Termont van Gent al zijn zorgen uit voor de komst van duizenden Bulgaren naar zijn stad, waarbij hij vooral wees op de gebrekkige huisvesting.

‘Mensen hokken nu al in krotten samen in Gent. We kunnen niets doen om de migratie tegen te houden, maar moeten we ons wel voorbereiden op opvangplaatsen, in het onderwijs, in crèches, enzovoort. Dat is niet meer houdbaar,’ zei Termont.

Overlast

Begin deze maand werd bekend dat Rotterdam en Den Haag Bulgaren en Roemenen van de arbeidsmarkt willen gaan weren als zij overlast dreigen te veroorzaken.

De gemeenten zijn bang dat migranten, die ook in Nederland vanaf 1 januari volgend jaar vrij toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt, met velen in één huis zullen gaan wonen.

Als er twijfel bestaat over hun verblijfplaats, krijgen migranten geen burgerservicenummer, lieten Rotterdam en Den Haag weten.