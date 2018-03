Pro-EU-actievoerders bestormen stadhuis in Kiev

De beslissing van de Oekraïense president Viktor Janoekovitsj om te weigeren het associatieverdrag met de Europese Unie (EU) te ondertekenen, heeft tot hevige protesten in hoofdstad Kiev geleid. Woedende actievoerders bestormden het stadhuis en namen het gebouw in.

De oproerpolitie heeft zich buiten het stadhuis verzameld en wacht op het teken om in te grijpen, zo meldt de Britse nieuwszender BBC.

Regering moet weg

Even verderop zijn, ondanks een demonstratieverbod, op het Onafhankelijkheidsplein duizenden actievoerders samengekomen om te protesteren tegen de regering. Eerder zette de politie traangas in om de actievoerders op afstand te houden.

De actievoerders eisen het vertrek van president Janoekovitsj omdat die te gevoelig zou zijn voor de druk uit Rusland. Oekraïne stond op het punt om het associatieverdrag met de EU te tekenen ter voorbereiding op een toekomstig lidmaatschap van de voormalige Sovjetstaat. Maar na dreigende taal vanuit buurland Rusland trok Oekraïne zich op het nippertje terug.

Timosjenko

De gevangengehouden oppositieleider en voormalig premier Joelia Timosjenko mag door deze beslissing niet naar Duitsland voor medische behandeling. Zij heeft haar aanhangers opgeroepen om de acties van de autoriteiten ‘niet onbeantwoord te laten’.

Zelf ging ze in hongerstaking. Sindsdien is het erg onrustig in het land. President Janoekovitsj heeft zondag laten weten dat hij er ‘alles aan zal doen om het proces richting de EU versnellen’.