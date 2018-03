Rekenkamer zet vraagtekens bij EU-hulp voor Palestijnen

De financiële hulp van de Europese Unie (EU) aan de Palestijnen is niet altijd even doelmatig. Sinds 1994 heeft de Unie ruim 5,6 miljard euro gegeven aan het Palestijnse volk, maar de Europese Rekenkamer zet nu vraagtekens bij de hulp.

De Rekenkamer heeft onderzocht of de besteding van de hulp doelmatig is geweest. De resultaten zijn te lezen in het rapport European Union: direct financial support tot the Palestinian Authority.

Waarom geeft de EU geld aan de Palestijnen?

Met financiële steun aan de Palestijnen wil de EU naar eigen zeggen het vormen van twee staten ondersteunen, om zo een eind te maken aan het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Het grootste project waar de EU geld in steekt is het Pegase-DFS dat de Palestijnse Autoriteit moet helpen om verplichtingen tegenover ambtenaren, gepensioneerden en ‘kwetsbare’ gezinnen na te komen. Ook helpt Pegase-DFS bij het verlenen van openbare diensten en het op orde brengen van de overheidsfinanciën.

Wat zijn de belangrijkste conclusies van de Europese Rekenkamer?

In het rapport staat dat Brussel een aanzienlijk aantal Palestijnse ambtenaren betaalt, terwijl deze niet naar hun werk gaan vanwege de politieke situatie in Gaza. Tweeduizend ambtenaren die ‘op stand-by staan of klaar zijn om werk te hervatten’ ontvangen EU-geld.

In het rapport staat: ‘Hoewel Pegase de publieke dienst moet steunen ten behoeve van het Palestijnse volk, ondersteunt het betalen van niet-werkende ambtenaren dat doel niet.’

Volgens de Rekenkamer hebben de Europese Commissie en de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) te weinig gedaan om dit probleem te voorkomen, terwijl zij wel op de hoogte waren van de situatie.

Ondanks de financiering van de EU had de Palestijnse Autoriteit vorig jaar een groot overheidstekort, waardoor de besteding van publiek geld in gevaar kan komen. De Rekenkamer zegt wel dat de Commissie en de EDEO erin zijn geslaagd de Palestijnen, ondanks de moeilijke situatie, financieel te steunen.

Wat moet er volgens de Rekenkamer veranderen?

De Europese Rekenkamer adviseert de Palestijnse Autoriteit in het rapport hervormingen door te voeren wat betreft haar openbare dienst. De Europese Commissie zou meer moeten doen om Israël over te halen om de noodzakelijke maatregelen te treffen, die ertoe bijdragen dat financiële hulp aan de Palestijnen succesvol is.

Ook is het aantal ambtenaren dat EU-geld ontvangt vorig jaar toegenomen, waardoor het financiële systeem onder druk komt te staan.

Zijn er al reacties op het rapport?

De Europese Commissie laat in reactie op het rapport weten dat er geen aanwijzingen zijn voor wanbeheer of corruptie.

PvdA-europarlementariër Thijs Berman laat in een verklaring weten de Europese steun zorgt voor ‘rust onder de bevolking’. ‘Dat is mede in het belang van Israël. Maar de EU-programma’s kunnen alleen effectief zijn als ook Israël zich houdt aan de afspraken.’

De Britse europarlementariër Marta Andreasen is kritisch en zegt dat het rapport aantoont dat Europese hulp aan Gaza niet goed wordt gecontroleerd. ‘Een enorme hoeveelheid belastinggeld wordt gebruikt voor hulpprogramma’s die geen verschil maken.’