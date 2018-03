Schulz: Europa moet burgers niet lastigvallen met ‘onzin’

De Europese Unie moet zijn burgers niet vermoeien met regels over olijfolie in restaurants, de hoeveelheid water die door toiletten gaat en ‘welke onzin we ook nog meer bespreken’. In plaats daarvan moeten grote thema’s zoals klimaatverandering, handel, migratie en grensoverschrijdende misdaad in Brussel centraal staan.

Dat heeft de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, maandag gezegd in de Tweede Kamer.

‘Ik ben een enthousiaste pro-Europeaan, maar ik vind dat de EU in een catastrofale situatie zit. In Nederland en Duitsland hebben ze het gevoel dat ze veel betalen en er niets voor terugkomt,’ zei Schulz deze zomer tegen Elsevier. Lees het artikel

Kleine zaken

Schulz is namens de sociaal-democraten kandidaat om de Portugees José Manuel Barroso op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie. Hij pleit ervoor dat kleine zaken weer een nationale verantwoordelijkheid worden.

‘Wat beter nationaal, regionaal of lokaal kan worden geregeld, moet daar gebeuren,’ zei Schulz in Den Haag. Volgens hem zijn de Europese Commissie en het Europees Parlement te veel bezig met de vraag ‘of er nog een hoekje is waar we als Europa nog niets hebben ondernomen’.

Carla Joosten: Olijfolie-saga is zoveelste bewijs van tomeloze Brusselse regelzucht

Kandidaten

Eind 2014 loopt Barroso’s termijn af. De nieuwe voorzitter wordt benoemd door de Europese regeringsleiders, op voordracht van het Europees Parlement.

Niet alleen Schulz, ook de Finse eurocommissaris Olli Rehn (Economische en Monetaire Zaken) is kandidaat voor het voorzitterschap. De Belg Guy Verhofstadt heeft vorige week eveneens aangegeven zich ‘wellicht’ kandidaat te stellen.