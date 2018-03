Timmermans: deur voor Oekraïne staat nog steeds open

De Europese Unie (EU) moet blijven proberen tot nadere samenwerking met Oekraïne te komen. Wat Nederland betreft wordt er gesproken met het Oost-Europese land.

‘Ik denk dat het sterkste signaal dat we aan Oekraïne kunnen geven is: de deur staat nog steeds open,’ zegt minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) maandagochtend voor overleg met zijn Europese ambtsgenoten.

Zondag liet eurocommissaris voor Uitbreiding, de Tsjech Stefan Füle weten dat de EU het overleg met Oekraïne over een handelsakkoord en andere samenwerking met de EU voorlopig staakt.

Op Twitter meldde de eurocommissaris dat hij de Oekraïense vicepremier Sergij Arboezov duidelijk heeft gemaakt dat verdere gesprekken over een handelsakkoord alleen zinvol zijn als het Oost-Europese land ook daadwerkelijk de intentie heeft het akkoord te ondertekenen.

‘Beleid maken via Twitter is wellicht niet de beste manier om met dit onderwerp om te gaan,’ oordeelde Timmermans die zelf ook behoorlijk actief is op sociale media.

Toenadering

In november besloot de Oekraïense regering van president Viktor Janoekovitsj op het laatste moment toch maar geen handtekening te zetten onder een handelsakkoord met de EU, dat de basis vormt voor de wederzijdse toenadering.

In Kiev gebeurt waarvan Brussel droomt: er wordt gezwaaid met Europese vlaggen. Het is verstandig dat de Europese Unie niet met de geldbuidel heeft gerammeld om Oekraïne uit de Russische invloedssfeer te trekken. Lees het commentaar van Carla Joosten.

De oppositie is het oneens met die weigering tot tekenen en protesteert al meer dan twee weken tegen de president en zijn regering.

Zondag stonden opnieuw meer dan 200.000 Oekraïners op straat om protest aan te tekenen tegen de gang van zaken. Eerder deze maand begaf ook Timmermans zich onder de pro-Europese demonstranten om met hen een gesprek aan te knopen.