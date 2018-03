Timmermans: Nederland steunt bindende afspraken Brussel

Het kabinet steunt ‘politiek bindende afspraken’ binnen de eurozone over structurele economische hervormingen. Daarmee zouden de eurolanden meer macht krijgen over elkaars begrotingen.

Dat blijkt uit een brief die minister Frans Timmermans (PvdA, Buitenlandse Zaken) onlangs aan de Tweede Kamer stuurde. Daarin schrijft Timmermans dat het kabinet het idee steunt ‘om Europese governance ten aanzien van structurele hervormingen te versterken’.

Bindende afspraken

Het gaat volgens de minister om ‘politiek bindende afspraken waarbij ownership voorop staat, en die alleen in onderlinge overeenstemming tot stand kunnen komen met volledige betrokkenheid van nationale parlementen’.

Het kabinet heeft eerder juist aangegeven dat het niet meer macht bij Brussel wil neerleggen. Eind november herhaalde minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) dat nog eens in zijn Europalezing.

Verkeerd vertaald

Rutte zei in oktober nog dat het woord ‘bindend’ in deze context verkeerd vertaald was van het Engelse ‘engage’. In de brief aan de Tweede Kamer heeft Timmermans toch het woord ‘bindend’ overgenomen in de context van Europese afspraken over structurele hervormingen.

Donderdag en vrijdag praten Europese regeringsleiders onder meer over begrotingsafspraken. Dan zal duidelijk moet worden of het kabinet inderdaad meer macht bij Brussel neerlegt.