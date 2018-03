Trojka weg uit Griekenland, voorlopig geen storting 1 miljard

De Trojka, de financiële toezichthouders die de situatie in Griekenland onderzoeken, heeft zijn missie opgeschort tot januari en de storting van 1 miljard euro bevroren. Naar verwachting zullen de toezichthouders in januari terugkeren in Athene.

De storting van 1 miljard euro is opgeschort, omdat Griekenland niet de vereiste hervormingen heeft doorgevoerd. Onder meer het privatiseringsprogramma loopt niet op schema, laat de Europese Commissie weten.

Ruziën

Als de Griekse regering vooruitgang heeft geboekt, gaan de toezichthouders van de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank in januari terug naar Athene.

Open Vizier

De toezichthouders en de Griekse regering zijn sinds september al aan het ruziën over enkele hervormingen die het land moet doorvoeren, in ruil voor 1 miljard euro hulp.

Begroting

Het Griekse parlement stemde zaterdagavond nog in met de begroting voor volgend jaar. Daarin zijn wederom bezuinigingen opgenomen. Volgens een doorrekening van de begroting zou Griekse economie volgend jaar voor het eerst in zes jaar licht groeien.

De linkse oppositie kritiseerde de begroting, omdat deze alleen zo streng zou zijn om de Trojka gunstig te stemmen. De Griekse president Antonis Samaras sprak van een ‘historische dag’ en zei dat zijn land weer op zijn eigen twee benen staat.

Minister van Financiën Ioannis Stournaras zegt dat het harde werk van de Grieken eindelijk zijn vruchten begint af te werpen.