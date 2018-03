‘Turken kunnen straks zonder visum naar EU reizen’

De Turkse minister voor Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu voorziet dat inwoners van Turkije over drieënhalf jaar geen visum meer nodig hebben om de Europese Unie (EU) binnen te komen.

Dat zei de minister woensdag in Brussel na overleg met de Europese Commissie.

Afschaffen

Turkije en de commissie besloten vandaag vanaf 16 december te gaan onderhandelen over het afschaffen van de huidige visumplicht van Turken. Dat overleg zal plaatshebben in de Turkse hoofdstad Ankara.

Volgens Davutoglu is het vandaag dan ook een ‘historische dag voor het Turkse volk, de EU en de Turkse integratie in Europa’. De Europese Commissie wil echter nog geen datum noemen waarop reizen zonder visum naar de EU voor Turken mogelijk wordt.

Overlegronde

Turkije en de Europese Unie begonnen begin november met een hernieuwde overlegronde over Turkse toetreding tot de EU. Het was de eerste keer sinds 2010 dat de Unie en Turkije weer met elkaar in overleg traden.

Drie jaar geleden werden de gesprekken, die in oktober 2005 voor het eerst werden gevoerd, gestaakt. Dat had onder meer te maken met spanningen tussen de Turkse regering en EU-lidstaat Cyprus.

De relatie tussen de EU kwam eerder dit jaar verder onder druk te staan, omdat de Turkse regering van premier Erdogan protesten van demonstranten hardhandig neersloeg.