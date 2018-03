Van Baalen laat EU-stemmingen schieten voor Haags overleg

VVD-Europarlementariër Hans van Baalen stemt het minst van al zijn Europese collega’s in het europarlement. Hij doet dat omdat hij op donderdag vaak vroeg weg moet om op tijd in Den Haag te zijn voor het bewindsliedenoverleg.

Uit cijfers van Votewatch bleek woensdag dat Van Baalen aanwezig was bij 514 eindstemmingen in Straatsburg, maar in 38 procent van de gevallen niet stemde. Alleen voorzitter Martin Schulz en voormalig voorzitter Jerzy Buzek stemde minder, maar dat is gebruikelijk voor voorzitters.

Den Haag belangrijker

Volgens Van Baalen is het ‘een keuze’ dat hij veel stemmingen laat schieten. Tegen elsevier.nl zegt hij: ‘Veel stemmingen zijn op donderdag en dan moet ik vaak naar het bewindsliedenoverleg met de ministers en staatssecretarissen van de VVD. Ik vertrek dan in de loop van de middag uit Straatsburg richting Den Haag.’

De VVD’er zegt dat bij veel stemmingen de uitkomst van te voren al vaststaat. ‘Ik vind het dan belangrijker om in Den Haag mijn stem te laten horen. Dat is de afweging. Als de stemmingen op maandag waren dan was mijn stempercentage 100 procent geweest.’

PVV stemt tegen

Uit de cijfers van Votewatch blijkt verder dat de PVV-europarlementariërs kampioen zijn in het tegen-stemmen. Europarlementariërs Patricia van der Kammen (PVV), Laurence Stassen (PVV), Auke Zijlstra (PVV) en Lucas Hartong (PVV) staan bovenaan de lijst nee-stemmers.

Over het algemeen stemmen de Noordelijke eurosceptische landen vaker ‘tegen’ dan Zuid- en Oost-Europese landen. De Italiaanse europarlementariërs Francesca Barracciu (Sociaaldemocraten) en Franco Bonanini (onafhankelijk) stemmen het vaakst ‘voor’.