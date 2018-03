Vicepremier: Oekraïne zal akkoord met EU snel tekenen

Oekraïne zal het omstreden associatieakkoord met de Europese Unie (EU) ‘snel tekenen’. Bij de ondertekening wordt ‘rekening gehouden met de nationale strategische belangen’.

Dat zei vicepremier Serhij Arboezov donderdag in Brussel na een gesprek met Europees Commissaris Stefan Füle (Uitbreiding).

Wanneer Oekraïne het associatieakkoord precies zal ondertekenen, is niet bekend. Arboezov heeft geen datum of termijn genoemd.

Füle zei na afloop van het overleg dat het associatieverdrag ‘ons aanbod aan Oekraïne en zijn volk is’. Als Oekraïne het akkoord tekent, zal Brussel het land helpen om tot een akkoord te komen met het Internationaal Monetair Fonds over de financiële situatie van Oekraïne.

EU-buitenlandchef Caherine Ashton meldde eerder vandaag al dat de Oekraïense president Viktor Janoekovitsj is gezwicht voor de druk van de actievoerders in Kiev. Ashton was de afgelopen dagen in Oekraïne en sprak met de regering.